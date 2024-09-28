Лавров: обсуждать перезапуск глобального сотрудничества из-за Запада невозможно

Лавров: обсуждать перезапуск глобального сотрудничества из-за Запада невозможноОб ощутимых последствиях для всего мира он заявил на сессии Генассамблеи ООН
По вине Запада невозможно вести речь о какой-либо перезагрузке глобального сотрудничества, как это предлагает сделать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
«Как когда-то Кофи Аннан и Пан Ги Мун, нынешний генеральный секретарь выдвинул свою инициативу под лозунгом перезагрузки глобального сотрудничества. <...> Но о каком глобальном сотрудничестве можно вести речь, когда Запад растоптал все те незыблемые ценности глобализации, о которых нам рассказывали столько лет со всех трибун?» – отметил Лавров.
По его словам, если Запад не остановится, тяжелые издержки ощутят все. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал необходимость объединения усилий во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Он отмечал, что решать проблемы необходимо сообща, уважая интересы друг друга.
27 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие бизнесмены в мире хотели бы возобновить экономические связи с Россией.
По данным Евростата, в июне объем торговли между Россией и Евросоюзом составил 4,9 млрд евро. Впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 млн и 41,5 млн евро соответственно).