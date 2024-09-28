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Лавров: обсуждать перезапуск глобального сотрудничества из-за Запада невозможно

Об ощутимых последствиях для всего мира он заявил на сессии Генассамблеи ООН
Ведомости

По вине Запада невозможно вести речь о какой-либо перезагрузке глобального сотрудничества, как это предлагает сделать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

«Как когда-то Кофи Аннан и Пан Ги Мун, нынешний генеральный секретарь выдвинул свою инициативу под лозунгом перезагрузки глобального сотрудничества. <...> Но о каком глобальном сотрудничестве можно вести речь, когда Запад растоптал все те незыблемые ценности глобализации, о которых нам рассказывали столько лет со всех трибун?» – отметил Лавров.

По его словам, если Запад не остановится, тяжелые издержки ощутят все. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал необходимость объединения усилий во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Он отмечал, что решать проблемы необходимо сообща, уважая интересы друг друга.

27 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие бизнесмены в мире хотели бы возобновить экономические связи с Россией.

По данным Евростата, в июне объем торговли между Россией и Евросоюзом составил 4,9 млрд евро. Впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 млн и 41,5 млн евро соответственно).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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