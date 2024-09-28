Лавров: обсуждать перезапуск глобального сотрудничества из-за Запада невозможно

По данным Евростата, в июне объем торговли между Россией и Евросоюзом составил 4,9 млрд евро. Впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 млн и 41,5 млн евро соответственно).