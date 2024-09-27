Дуда признал желание бизнесменов возобновить экономические связи с Россией
Многие бизнесмены в мире хотели бы возобновить экономические связи с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Polsat.
«Мы не обманываем себя, многие люди ждут этого, если мы будем в потенциальной безопасности», – уточнил Дуда.
Он добавил, что требует полного восстановления международного права и возвращения Украине контроля над «ее международно признанными территориями».
По данным Евростата, в июне объем торговли между Россией и Евросоюзом составил 4,9 млрд евро. Впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 млн и 41,5 млн евро соответственно).
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.