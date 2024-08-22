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Товарооборот России и ЕС в июне стал минимальным с осени 1999 года

Ведомости

В июне объем торговли между Россией и Евросоюзом (ЕС) составил 4,9 млрд евро, что на 10% меньше по сравнению с маем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Тогда он составил 4,6 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 и 41,5 млн евро соответственно).

При этом товарооборот значительно вырос с Болгарией и Румынией – на 15% до 55,8 и 12,3 млн евро соответственно. Объем торговли с Нидерландами увеличился на до 462,4 млн евро (+10%), с Хорватией – до 21,5 млн евро (+7%), Австрией – до 284,2 млн евро (+6%), с Францией – до 449,4 млн евро (+6%).

Импорт из России в ЕС в июне упал на 14% относительно мая, составив 2,5 млрд евро. Это минимум с февраля 1999 г., отмечает «РИА Новости». Основную долю поставок составили газ (на 1,1 млрд евро), нефть и нефтепродукты (333 млн евро), а также железо и сталь (164 млн евро).

Экспорт из ЕС в РФ также сократился на 5% до 2,4 млрд евро. В основном в Россию продавали европейскую фармацевтическую продукцию (на 634 млн евро), оборудование (262 млн евро) и оптические инструменты (203 млн евро).

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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