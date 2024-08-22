Товарооборот России и ЕС в июне стал минимальным с осени 1999 года
В июне объем торговли между Россией и Евросоюзом (ЕС) составил 4,9 млрд евро, что на 10% меньше по сравнению с маем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.
Впервые с сентября 1999 г. товарооборот РФ и ЕС опустился ниже 5 млрд евро. Тогда он составил 4,6 млрд евро. Наибольшее падение зафиксировано в торговле с Португалией (в 4,3 раза до 13,2 млн евро), Чехией и Ирландией (примерно в два раза до 121,5 и 41,5 млн евро соответственно).
При этом товарооборот значительно вырос с Болгарией и Румынией – на 15% до 55,8 и 12,3 млн евро соответственно. Объем торговли с Нидерландами увеличился на до 462,4 млн евро (+10%), с Хорватией – до 21,5 млн евро (+7%), Австрией – до 284,2 млн евро (+6%), с Францией – до 449,4 млн евро (+6%).
Импорт из России в ЕС в июне упал на 14% относительно мая, составив 2,5 млрд евро. Это минимум с февраля 1999 г., отмечает «РИА Новости». Основную долю поставок составили газ (на 1,1 млрд евро), нефть и нефтепродукты (333 млн евро), а также железо и сталь (164 млн евро).
Экспорт из ЕС в РФ также сократился на 5% до 2,4 млрд евро. В основном в Россию продавали европейскую фармацевтическую продукцию (на 634 млн евро), оборудование (262 млн евро) и оптические инструменты (203 млн евро).
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право.