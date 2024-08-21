Товарооборот России и Японии упал в июле более чем на 32%
В июле товарооборот России и Японии составил 70,7 млрд иен (порядка $490 млн по текущему курсу), сократившись относительно того же периода 2023 г. на 32,47%. Такие подсчеты сделал ТАСС на основе статистики, опубликованной минфином Японии.
Согласно отчету за июль, Япония экспортировала в Россию товаров на 34,6 млрд иен (около $240 млн), что на 32,1% меньше, чем в июле 2023 г. Импорт из России в Японию составил 36,1 млрд иен (около $250 млн), показатель сократился на 32,8%.
Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в июле упал на 63,9%, угля – на 80,2%. Российская нефть и вовсе не закупалась Японией в прошлом месяце. Доля энергоносителей из РФ в объеме всего импорта в Японию составляет около 70%.
В июле снизились на 34,3% поставки японских легковых автомобилей в РФ, при этом экспорт запчастей вырос на 13%.
В поставках продовольствия из РФ в Японию заметный рост показала рыба и рыбная продукция – на 18,8% относительно июля 2023 г. При этом импорт российского зерна сократился на 12,3%.
На фоне начала спецоперации России на Украине Япония присоединилась к масштабным санкциям против РФ и приняла уже несколько пакетов ограничений. В частности, Токио запретил импорт российских алмазов, а также экспорт автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, моторных масел, литий-ионных аккумуляторов, дерева, бумаги и картона, цемента, шерсти, хлопка, стекла, металлов, пластмассы, резины, электротоваров и др.
Российские власти считают санкции незаконными.