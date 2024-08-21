Товарооборот России и Японии упал в июле более чем на 32%

На фоне начала спецоперации России на Украине Япония присоединилась к масштабным санкциям против РФ и приняла уже несколько пакетов ограничений. В частности, Токио запретил импорт российских алмазов, а также экспорт автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, моторных масел, литий-ионных аккумуляторов, дерева, бумаги и картона, цемента, шерсти, хлопка, стекла, металлов, пластмассы, резины, электротоваров и др.