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Товарооборот России и Японии упал в июле более чем на 32%

Ведомости

В июле товарооборот России и Японии составил 70,7 млрд иен (порядка $490 млн по текущему курсу), сократившись относительно того же периода 2023 г. на 32,47%. Такие подсчеты сделал ТАСС на основе статистики, опубликованной минфином Японии.

Согласно отчету за июль, Япония экспортировала в Россию товаров на 34,6 млрд иен (около $240 млн), что на 32,1% меньше, чем в июле 2023 г. Импорт из России в Японию составил 36,1 млрд иен (около $250 млн), показатель сократился на 32,8%.

Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в июле упал на 63,9%, угля – на 80,2%. Российская нефть и вовсе не закупалась Японией в прошлом месяце. Доля энергоносителей из РФ в объеме всего импорта в Японию составляет около 70%.

В июле снизились на 34,3% поставки японских легковых автомобилей в РФ, при этом экспорт запчастей вырос на 13%.

В поставках продовольствия из РФ в Японию заметный рост показала рыба и рыбная продукция – на 18,8% относительно июля 2023 г. При этом импорт российского зерна сократился на 12,3%.

На фоне начала спецоперации России на Украине Япония присоединилась к масштабным санкциям против РФ и приняла уже несколько пакетов ограничений. В частности, Токио запретил импорт российских алмазов, а также экспорт автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, моторных масел, литий-ионных аккумуляторов, дерева, бумаги и картона, цемента, шерсти, хлопка, стекла, металлов, пластмассы, резины, электротоваров и др.

Российские власти считают санкции незаконными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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