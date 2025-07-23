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Премьер-министр Японии Исиба может уйти в в отставку до конца августа

Ведомости

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен объявить о своей отставке до конца августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на газету Mainichi.

В материале указано, что из-за обещания остаться у власти японский премьер сталкивается с растущим сопротивлением внутри Либерально-демократической партии. По результатам выборов правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента.

По сведениям Yomiuri, вечером 22 июля Исиба сообщил соратникам, что объяснит, как он будет нести ответственность за поражение на выборах, как только будет достигнуто решение по торговым переговорам.

21 июля Исиба сообщил прессе, что намерен остаться на своем посту. Он заявил, что на нем лежит ответственность за поиск решения таких проблем, как сокращение численности населения, нацбезопасность, возрождение регионов и предотвращение тяжелых последствий стихийных бедствий. Премьер также отметил важность получения достаточного числа парламентских мест для партии, чтобы она могла стать ведущей силой в верхней палате. Nikkei писал, что Исиба не планирует изменений в кабинете министров на этом этапе. Обсуждение возможных перестановок отложено до сентября, когда истекают сроки полномочий партийных функционеров.

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