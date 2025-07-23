Премьер-министр Японии Исиба может уйти в в отставку до конца августа

21 июля Исиба сообщил прессе, что намерен остаться на своем посту. Он заявил, что на нем лежит ответственность за поиск решения таких проблем, как сокращение численности населения, нацбезопасность, возрождение регионов и предотвращение тяжелых последствий стихийных бедствий. Премьер также отметил важность получения достаточного числа парламентских мест для партии, чтобы она могла стать ведущей силой в верхней палате. Nikkei писал, что Исиба не планирует изменений в кабинете министров на этом этапе. Обсуждение возможных перестановок отложено до сентября, когда истекают сроки полномочий партийных функционеров.