Премьер Японии Исиба не станет менять состав кабмина
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не планирует изменений в кабинете министров на данном этапе. Обсуждение возможных перестановок отложено до сентября, когда истекают сроки полномочий партийных функционеров, сообщает Nikkei.
По итогам выборов правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента, сообщает NHK. Для сохранения контроля в палате коалиции необходимо было приобрести 50 новых парламентских мест. Но либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия «Комэйто» смогли получить только 47 мест. ЛДП впервые за свою 70-летнюю историю оказалась во главе коалиции, не контролирующей ни одну из палат.
Исиба сообщил прессе, что намерен остаться на своем посту. По его словам, на нем лежит ответственность за то, чтобы найти решения таких проблем, как сокращение численности населения, национальная безопасность, возрождение регионов и предотвращение тяжелых последствий стихийных бедствий. Премьер также отметил важность получения достаточного числа парламентских мест для партии, чтобы она могла стать ведущей силой в верхней палате.