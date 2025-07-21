Премьер Японии Исиба не станет менять состав кабмина

По итогам выборов правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента, сообщает NHK. Для сохранения контроля в палате коалиции необходимо было приобрести 50 новых парламентских мест. Но либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия «Комэйто» смогли получить только 47 мест. ЛДП впервые за свою 70-летнюю историю оказалась во главе коалиции, не контролирующей ни одну из палат.