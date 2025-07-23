Сирия обратилась к Турции за поддержкой в борьбе с террористами

18 июня Yeni Şafak писал о том, что турецкое минобороны резко осудило последние израильские авиаудары по территории Сирии, охарактеризовав их как серьезную угрозу региональной безопасности и грубое нарушение суверенитета сирийского государства. Официальный представитель ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк в своем заявлении подчеркнул, что бомбардировки центральных районов Дамаска вслед за атаками на южные области страны представляют собой сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе.