Сирия обратилась к Турции за поддержкой в борьбе с террористами
Сирия направила Турции официальный запрос о военной поддержке для усиления обороны и совместного противодействия террористическим угрозам, сообщает Haberler со ссылкой на минобороны Турции.
Представители министерства национальной обороны Турции заявили о тесном взаимодействии с новым сирийским правительством. По их информации, сирийская сторона официально обратилась к Анкаре с запросом о помощи в усилении обороноспособности и противодействии террористическим группам, в первую очередь ИГИЛ
В ответ на эту просьбу турецкие военные ведомства работают над организацией программ обучения, консультативной поддержки и технического содействия для укрепления сирийской обороны. Как подчеркнули в министерстве, стратегической целью Турции остается сохранение политического единства и территориальной целостности Сирии, а также содействие установлению долгосрочного мира в регионе.
18 июня Yeni Şafak писал о том, что турецкое минобороны резко осудило последние израильские авиаудары по территории Сирии, охарактеризовав их как серьезную угрозу региональной безопасности и грубое нарушение суверенитета сирийского государства. Официальный представитель ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк в своем заявлении подчеркнул, что бомбардировки центральных районов Дамаска вслед за атаками на южные области страны представляют собой сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе.
По информации осведомленных источников в минобороны Турции, Анкара готова рассмотреть вопрос о предоставлении Сирии военной поддержки в случае получения соответствующего официального запроса от сирийских властей. При этом турецкие представители акцентировали, что Израиль своими действиями систематически нарушает нормы международного права, усугубляя кризисную ситуацию на Ближнем Востоке.