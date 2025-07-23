Путин поблагодарил депутатов Госдумы за работу на весенней сессии

22 июля Госдума поддержала льготы гражданским женам погибших участников спецоперации. Изначально закон касался установления единого срока выплат пособий членам семьи погибшего военнослужащего. Но ко второму чтению среди прочего по поручению Володина законопроект был дополнен новой статьей. В ней закрепили возможность в судебном порядке установить факт совместного проживания и ведения общего хозяйства между мужчиной и женщиной, если один из них погиб в ходе участия спецоперации. Меры поддержки будут предоставляться, если в суде будет доказан факт совместного проживания не менее трех лет и наличие общего ребенка.