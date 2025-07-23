Путин поблагодарил депутатов Госдумы за работу на весенней сессии
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным просил его передать депутатам благодарность за работу на весенней сессии. Об этом спикер нижней палаты рассказал в ходе пленарной сессии.
«Он подчеркнул, что очень важно, чтобы Дума вот этот набранный темп не теряла. И конечно, сделала все для того, чтобы на основе консолидации строилась работа», – добавил Володин.
В ходе той же сессии Володин сообщил, что Госдума выполнила послание президента РФ Федеральному собранию на 100%. По его словам, за весеннюю сессию нижняя палата приняла 354 закона.
22 июля Госдума поддержала льготы гражданским женам погибших участников спецоперации. Изначально закон касался установления единого срока выплат пособий членам семьи погибшего военнослужащего. Но ко второму чтению среди прочего по поручению Володина законопроект был дополнен новой статьей. В ней закрепили возможность в судебном порядке установить факт совместного проживания и ведения общего хозяйства между мужчиной и женщиной, если один из них погиб в ходе участия спецоперации. Меры поддержки будут предоставляться, если в суде будет доказан факт совместного проживания не менее трех лет и наличие общего ребенка.