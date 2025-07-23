Госдума поддержала льготы гражданским женам погибших участников спецоперации

Госдума поддержала льготы гражданским женам погибших участников спецоперацииОни будут предоставляться только, если пара прожила вместе не менее трех лет и имеет ребенка
Законопроект представлял на заседании председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). Изначально он касался установления единого срока выплат пособий членам семьи погибшего военнослужащего, сказал он. Но ко второму чтению среди прочего по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина законопроект был дополнен новой статьей. В ней закрепили возможность в судебном порядке установить факт совместного проживания и ведения общего хозяйства между мужчиной и женщиной, если один из них погиб в ходе участия спецоперации. Меры поддержки будут предоставляться, если в суде будет доказан факт совместного проживания не менее трех лет и наличие общего ребенка.
«Коллеги, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто стоял у истоков этой работы. Вот Ирина Анатольевна [Яровая], которая возглавила эту работу, всех тех, кто принимал участие, тех, кто с самого начала нас поддерживал, Нина Александровна [Останина], Раиса Васильевна [Кармазина], Петр Олегович Толстой», – сказал Картаполов.
Останина напомнила, что в январе 2024 г. президент дал поручение правительству представить предложения о мерах поддержки «в части, касающейся материального обеспечения, оказания медпомощи, предоставления получения образования, повышения квалификации» женам погибших участников спецоперации и женщинам, которые не заключили с ними брак, но совместно проживали. Принимаемые поправки так и звучат, считает Останина. По ее словам, в поручении не шло речи о придании юридического статуса «женщинам, которые воспитывают детей погибших участников спецоперации».
«А внесенный сенатором [Андреем] Клишасом, депутатом [Павлом] Крашенинниковым законопроект до сегодняшнего дня не отозван, и нам бы не хотелось, чтобы неверное истолкование поручения президента вновь обсуждалось в Госдуме. Поэтому правильно было бы снять этот законопроект с обсуждения», – заявила коммунистка.
Володин заявил, что правительство должно оперативно готовить законодательные инициативы, когда речь идет о поручениях президента. «У нас ведь почему возникла сегодняшняя ситуация. Депутаты, члены Совета Федерации стали самостоятельно готовить поправки и в силу своего понимания предлагать законодательные решения. Все-таки правительству надо брать на себя то, что обязано, и конечно, если речь идет о поручении президента, надо незамедлительно исполнять и не откладывать это, тем более там не пытаться через депутатов вносить такие законодательные инициативы», – сказал Володин.
Он предложил прокомментировать ситуацию Крашенинникову.
«Я хочу сказать, что предметы законов получились совершенно разные. Коллеги выступали, говорили, что мы даем какие-то льготы. Но здесь [в принимаемом законопроекте] говорится, что [льготы] «могут давать», – заявил Крашенинников. Также он подчеркнул новое условие – льготы «могут давать» только при наличии общего ребенка при совместном проживании в течение трех лет: «У меня вопрос: а если два года и два ребенка, вы ему не хотите ничего давать? Ну как так?» Крашенинников предложил чуть позже вернуться к обсуждению вопросов о наследственных правах, совместном проживании в этом контексте.
Во втором чтении законопроект поддержали 398 депутатов, один человек воздержался. В третьем чтении законопроект поддержали 406 депутатов, один человек воздержался.
На прошлой неделе в Госдуме произошел аппаратный конфликт. В первом чтении 15 июля должны были рассматривать законопроект Крашенинникова и Клишаса. По нему если одно из лиц, фактически состоящих в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в спецоперации, другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде. Факт нахождения в брачных отношениях предлагалось устанавливать, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка). Инициативу поддержали в РПЦ. Однако против этого законопроекта выступили Володин, а также вице-спикеры Ирина Яровая, Петр Толстой и Анна Кузнецова. Кузнецова апеллировала к тому, что гражданские браки не являются традиционными ценностями, а остальные – что законопроект распространяется и на наследство участников спецоперации. В итоге Дума не стала рассматривать законопроект.
Вместо этого комитетом по обороне были разработаны новые поправки, которые существенно сузили возможности получения льгот гражданскими женами погибших участников спецоперации. По ним в случае гибели участника спецоперации меры социальной поддержки «могут быть» предоставлены лицу, «в отношении которого установлен факт совместного проживания с ним не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы» или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации. Обязательным условием для получения льгот является наличие общего несовершеннолетнего ребенка. Установление факта совместного проживания производится судом. Меры социальной поддержки в отношении совместно проживавших будут устанавливаться федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства, отдельные меры могут устанавливать и регионы. Эту инициативу и приняла Госдума 22 июля.