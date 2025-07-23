Госдума поддержала льготы гражданским женам погибших участников спецоперации

На прошлой неделе в Госдуме произошел аппаратный конфликт. В первом чтении 15 июля должны были рассматривать законопроект Крашенинникова и Клишаса. По нему если одно из лиц, фактически состоящих в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в спецоперации, другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде. Факт нахождения в брачных отношениях предлагалось устанавливать, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка). Инициативу поддержали в РПЦ. Однако против этого законопроекта выступили Володин, а также вице-спикеры Ирина Яровая, Петр Толстой и Анна Кузнецова. Кузнецова апеллировала к тому, что гражданские браки не являются традиционными ценностями, а остальные – что законопроект распространяется и на наследство участников спецоперации. В итоге Дума не стала рассматривать законопроект.