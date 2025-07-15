Госдума не стала рассматривать законопроект о гражданских женах участников СВО

Но на прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Госдуме принять инициативу в первом чтении. На пресс-подходе в Госдуме 15 июля Крашенинников сказал, что претендовать на льготы и выплаты смогут гражданские жены в случае, если такое решение примет суд. При этом гражданские супруги должны были проживать вместе и вести общее хозяйство не менее трех лет, если они имеют общего ребенка – не менее года. По словам Крашенинникова, в случае принятия законопроекта будет устранена несправедливость в отношении супругов. Он подчеркивает, что изменения вносятся в закон о введении III части Гражданского кодекса, что показывает временный характер нормы, которая будет действовать во время специальной военной операции.