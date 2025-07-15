Госдума не стала рассматривать законопроект о гражданских женах участников СВО

Госдума не стала рассматривать законопроект о гражданских женах участников СВОДепутаты сами хотят принять участие в доработке инициативы, заявил источник «Ведомостей»
Госдума перенесла рассмотрение в первом чтении законопроекта о так называемых «фактически брачных отношениях». Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в нижней палате. Источники рассказывают, что у председателя Госдумы 15 июля прошло совещание, где обсуждали этот законопроект. Против него высказались вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая («Единая Россия»).
Один из собеседников говорит, что высокопоставленные депутаты хотят принять участие в его доработке. Но двое источников не исключают, что в принципе в ближайшее время законопроект принят не будет.
Законопроект должны были принять в первом чтении на пленарном заседании 15 июля. Инициатива позволяет гражданским женам погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы.
Законопроект был внесен в Госдуму еще 30 января 2024 г. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас и на тот момент первый вице-спикер СФ Андрей Турчак (сейчас глава Республики Алтай). С тех пор законопроект лежал без движения.
«Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что законопроект завис в Госдуме из-за позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также вице-спикеров Кузнецовой и Яровой, которые апеллируют к традиционным ценностям при принятии решения.
Но на прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Госдуме принять инициативу в первом чтении. На пресс-подходе в Госдуме 15 июля Крашенинников сказал, что претендовать на льготы и выплаты смогут гражданские жены в случае, если такое решение примет суд. При этом гражданские супруги должны были проживать вместе и вести общее хозяйство не менее трех лет, если они имеют общего ребенка – не менее года. По словам Крашенинникова, в случае принятия законопроекта будет устранена несправедливость в отношении супругов. Он подчеркивает, что изменения вносятся в закон о введении III части Гражданского кодекса, что показывает временный характер нормы, которая будет действовать во время специальной военной операции.
«Законопроект сложный, он вызывает дискуссию. Мы договорились, что ко второму чтению обязательно укажем, что это не является браком. Но, тем не менее, вот эти отношения, они будут действовать. И, как я уже сказал, справедливость в данном случае должна восторжествовать. Очень надеюсь, что в весеннюю сессию, то есть до конца июля, мы этот закон примем в третьем чтении и закон начнет работать», – сказал Крашенинников. Накануне правительственная комиссия по законопроектов деятельности поддержала законопроект с учетом замечаний, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к комиссии.