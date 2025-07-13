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Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о гражданских женах бойцов

Инициатива позволит им получать страховые выплаты и наследство в случае гибели военных
Полина Худякова
Константин Михальчевский / РИА Новости
Константин Михальчевский / РИА Новости

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который направлен на защиту интересов вдов и детей погибших или пропавших без вести участников спецоперации. Пресс-релиз комитета есть в распоряжении «Ведомостей».

Инициатива позволяет гражданским женам погибших военных через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы, напомнили в комитете.

«Законопроектом предлагается закрепить правовое регулирование в интересах членов семьи погибших военнослужащих, если у таких военнослужащих сложились незарегистрированные в установленном порядке брачные отношения (семья) до участия в специальной военной операции», – заявил один из авторов проекта председатель комитета Павел Крашенинников.

Для получения выплат после гибели военного, как пояснил депутат, необходимо соблюдение ряда условий. Пара должна проживать вместе не менее трех или не менее одного года, если у них есть общий ребенок. Если этот факт будет установлен в суде, то семья погибшего сможет получить страховые выплаты в связи с его гибелью, а также «ежемесячные выплаты, социальные льготы, приобрести наследственные права, решить юридическую судьбу имущества погибшего».

Отмечается, что в исключительных случаях суд может признать наличие брачных отношений, если мужчина и женщина совместно проживали менее установленных сроков. Такими случаями могут считаться беременность и подача заявления в ЗАГС.

Проект был внесен в Госдуму еще 30 января 2024 г. после поручения президента правительству, который поставил задачу представить предложения о мерах поддержки жен погибших участников спецоперации и женщин, которые не заключили браки с такими людьми, но совместно жили с ними, вели общее хозяйство или имеют общих детей.

По данным комитета, в целом концепция инициативы была поддержана, но споры вызвало положение проекта о применении всех правовых последствий зарегистрированного брака к таким фактически сложившимся семьям военнослужащих.

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