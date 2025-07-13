Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о гражданских женах бойцов

Для получения выплат после гибели военного, как пояснил депутат, необходимо соблюдение ряда условий. Пара должна проживать вместе не менее трех или не менее одного года, если у них есть общий ребенок. Если этот факт будет установлен в суде, то семья погибшего сможет получить страховые выплаты в связи с его гибелью, а также «ежемесячные выплаты, социальные льготы, приобрести наследственные права, решить юридическую судьбу имущества погибшего».