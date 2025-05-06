Законопроект о гражданских женах участников спецоперации завис в Госдуме

Законопроект о гражданских женах участников спецоперации завис в ГосдумеИнициатива уже полтора года лежит без движения, так и не принята даже в первом чтении
Законопроект, позволяющий гражданским женам погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы, завис в Госдуме. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента.
Один из собеседников связывает это с позицией спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также вице-спикеров Анны Кузнецовой и Ирины Яровой. Законопроект о признании прав гражданских жен действительно затормозился в Госдуме, говорит этот собеседник. По его словам, этому мешает позиция Яровой и Кузнецовой, которые апеллируют к традиционным ценностям при принятии решения. Это же подтверждает и второй источник «Ведомостей».
Поправки в Гражданский кодекс были внесены в нижнюю палату 30 января 2024 г. главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым, главой комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андреем Клишасом и на тот момент первым вице-спикером СФ Андреем Турчаком (сейчас глава Республики Алтай). С тех пор инициативу не приняли даже в первом чтении, хотя ее рассмотрение планировалось еще на февраль 2024 г.
В чем суть инициативы
В мае 2024 г. инициатива была поддержана правительственной комиссией по законопроектной деятельности (см. «Ведомости» от 20 мая 2024 г.).
Инициатива была внесена в Госдуму после поручения президента правительству от 14 января 2024 г. По итогам заседания Совета по правам человека 4 декабря 2023 г. Владимир Путин поставил задачу представить предложения о мерах поддержки жен погибших участников спецоперации и женщин, которые не заключили браки с такими людьми, но совместно жили с ними, вели общее хозяйство или имеют общих детей.
При необходимости нужно было обеспечить внесение изменений в законодательство. Исполнить поручение президента нужно было до 1 июля 2024 г.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы, а также представителю Кузнецовой. Представитель Яровой «Ведомостям» сообщил, что вопрос задан не по адресу: «Только комитеты и правительство формируют позицию, это регламентные нормы и общий порядок рассмотрения законопроектов».
Действительно есть проблема, что люди, которые не живут в официальном браке, сейчас не могут претендовать на выплаты в случае гибели супругов на спецоперации, говорит политолог Алексей Макаркин: «Но тут, возможно, дело не только в традиционных ценностях, но и в том, как избежать злоупотреблений и доказать, что люди действительно жили вместе: какие должны быть документы и свидетельства для этого. Поэтому, возможно, если найдут компромиссные формулировки, то при наличии политического решения для принятия такого законопроекта закон будет принят».