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Законопроект о гражданских женах участников спецоперации завис в Госдуме

Инициатива уже полтора года лежит без движения, так и не принята даже в первом чтении
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Законопроект, позволяющий гражданским женам погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы, завис в Госдуме. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента.

Один из собеседников связывает это с позицией спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также вице-спикеров Анны Кузнецовой и Ирины Яровой. Законопроект о признании прав гражданских жен действительно затормозился в Госдуме, говорит этот собеседник. По его словам, этому мешает позиция Яровой и Кузнецовой, которые апеллируют к традиционным ценностям при принятии решения. Это же подтверждает и второй источник «Ведомостей».

Поправки в Гражданский кодекс были внесены в нижнюю палату 30 января 2024 г. главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым, главой комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андреем Клишасом и на тот момент первым вице-спикером СФ Андреем Турчаком (сейчас глава Республики Алтай). С тех пор инициативу не приняли даже в первом чтении, хотя ее рассмотрение планировалось еще на февраль 2024 г.

В чем суть инициативы

Если одно из лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в специальной военной операции либо «в связи с проживанием или временным пребыванием» на территории ее проведения, другое лицо вправе установить факт состояния в брачных отношениях в судебном порядке по правилам особого производства, говорится в законопроекте. Этот факт может быть установлен, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка) и вели общее хозяйство. Это означает, что в решении суда указывается, с какого момента эти лица признаются состоявшими в браке. Проект разработан «с целью защиты интересов членов «фактической» семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время специальной военной операции» и обеспечения им финансовой поддержки со стороны государства, говорилось в пояснительной записке.

В мае 2024 г. инициатива была поддержана правительственной комиссией по законопроектной деятельности (см. «Ведомости» от 20 мая 2024 г.).

Инициатива была внесена в Госдуму после поручения президента правительству от 14 января 2024 г. По итогам заседания Совета по правам человека 4 декабря 2023 г. Владимир Путин поставил задачу представить предложения о мерах поддержки жен погибших участников спецоперации и женщин, которые не заключили браки с такими людьми, но совместно жили с ними, вели общее хозяйство или имеют общих детей.

При необходимости нужно было обеспечить внесение изменений в законодательство. Исполнить поручение президента нужно было до 1 июля 2024 г.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы, а также представителю Кузнецовой. Представитель Яровой «Ведомостям» сообщил, что вопрос задан не по адресу: «Только комитеты и правительство формируют позицию, это регламентные нормы и общий порядок рассмотрения законопроектов».

Действительно есть проблема, что люди, которые не живут в официальном браке, сейчас не могут претендовать на выплаты в случае гибели супругов на спецоперации, говорит политолог Алексей Макаркин: «Но тут, возможно, дело не только в традиционных ценностях, но и в том, как избежать злоупотреблений и доказать, что люди действительно жили вместе: какие должны быть документы и свидетельства для этого. Поэтому, возможно, если найдут компромиссные формулировки, то при наличии политического решения для принятия такого законопроекта закон будет принят».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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