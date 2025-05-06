Законопроект о гражданских женах участников спецоперации завис в Госдуме

В чем суть инициативы

Если одно из лиц, фактически состоявших в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в специальной военной операции либо «в связи с проживанием или временным пребыванием» на территории ее проведения, другое лицо вправе установить факт состояния в брачных отношениях в судебном порядке по правилам особого производства, говорится в законопроекте. Этот факт может быть установлен, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка) и вели общее хозяйство. Это означает, что в решении суда указывается, с какого момента эти лица признаются состоявшими в браке. Проект разработан «с целью защиты интересов членов «фактической» семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время специальной военной операции» и обеспечения им финансовой поддержки со стороны государства, говорилось в пояснительной записке.