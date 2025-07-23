Путин 23 июля проведет совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин 23 июля проведет совещание с членами правительства по текущим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
В ходе встречи с докладами выступят вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ожидается, что последний расскажет о развитии программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер».
Кроме того, в связи с завершающим в весенней сессии заседанием Госдумы Путин примет спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Он проинформирует главу государства о том, какая работа велась в Госдуме в этот период.
Президент РФ также проведет ряд встреч непубличного характера.
Предыдущее совещание с членами правительства Путин провел 2 июля. Тогда встреча касалась темы развития опорной сети аэропортов.