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В США трансгендерам запретили соревноваться в женских видах спорта

Ведомости

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участие в соревнованиях по женским видам спорта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на комитет. Там подчеркнули, что мера введена в рамках следования февральскому указу американского лидера Дональда Трампа.

«USOPC будет продолжать сотрудничать с различными заинтересованными сторонами, выполняющими надзорные функции, <...> чтобы обеспечить женщинам справедливую и безопасную среду для соревнований», – указано в документах комитета.

Организация направила CNN письмо, в котором объяснила, что «обязана соответствовать федеральным ожиданиям» и в том числе следить за безопасностью спортсменов, справедливостью соревнований. Телеканал также обратил внимание на то, что на сайте комитета появилась строчка о том, чтобы посетители ознакомились с новой политикой безопасности спортсменов с 21 июля 2025 г.

Указ, подписанный Трампом в феврале, включает с себя ограничение участия трансгендеров в женских видах спорта на соревнованиях в школах, университетах или среди любителей. При этом президент также заявлял, что не допустит участия таких спортсменов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

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