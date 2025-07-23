В США трансгендерам запретили соревноваться в женских видах спорта
Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам (движение ЛГБТ
«USOPC будет продолжать сотрудничать с различными заинтересованными сторонами, выполняющими надзорные функции, <...> чтобы обеспечить женщинам справедливую и безопасную среду для соревнований», – указано в документах комитета.
Организация направила CNN письмо, в котором объяснила, что «обязана соответствовать федеральным ожиданиям» и в том числе следить за безопасностью спортсменов, справедливостью соревнований. Телеканал также обратил внимание на то, что на сайте комитета появилась строчка о том, чтобы посетители ознакомились с новой политикой безопасности спортсменов с 21 июля 2025 г.
Указ, подписанный Трампом в феврале, включает с себя ограничение участия трансгендеров в женских видах спорта на соревнованиях в школах, университетах или среди любителей. При этом президент также заявлял, что не допустит участия таких спортсменов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.