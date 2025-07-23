Эрдоган начал встречу с делегацией Украины в Анкаре

Российская делегация также отправилась в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов. Песков также призывал не ждать «прорывов из разряда чудес» от третьего раунда. По его мнению, договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже являются результатом.