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Эрдоган начал встречу с делегацией Украины в Анкаре

Ведомости

Прибывшая в Анкару украинская делегация встретилась с Эрдоганом. Об этом сообщает «Украинская правда».

Делегация Киева прибыла в Турцию для участия в переговорах с Москвой, запланированных в Стамбуле на 19:00 23 июля. Украинскую группу возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав делегации включены еще 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.

Российская делегация также отправилась в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов. Песков также призывал не ждать «прорывов из разряда чудес» от третьего раунда. По его мнению, договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже являются результатом.

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