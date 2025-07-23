Делегация Украины прибыла в Турцию для переговоров
Украинская делегация прибыла в Турцию для участия в переговорах с Россией, которые запланированы в Стамбуле 23 июля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, представители Украины сначала проведут встречи в Анкаре. С кем именно, Гончаренко не рассказал. После этого переговорщики отправятся в Стамбул.
23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул, где вечером в этот же день запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Он уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов.
Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский. В нее также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую группу возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав войдут еще 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.