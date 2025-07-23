Делегация Украины прибыла в Турцию для переговоров

23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул, где вечером в этот же день запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Он уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов.