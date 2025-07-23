В Киеве призвали жителей Краматорска к эвакуации

По словам Филашкина, расширение зоны обязательной эвакуации стало необходимым в связи с надвигающимся фронтом, охватившим районы Дружковской и Лиманской общин. Также он сказал о принудительной эвакуации жителей двух населенных пунктов вблизи Красноармейска (Покровск).