В Киеве призвали жителей Краматорска к эвакуации
В Киеве призвали жителей подконтрольного ВСУ Краматорска эвакуироваться из города, сообщает ТАСС.
«Выезжайте, потому что обстановка с каждым днем становится все сложнее», – заявил глава военной администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин.
Сейчас в городе находится не менее 53 000 человек.
По словам Филашкина, расширение зоны обязательной эвакуации стало необходимым в связи с надвигающимся фронтом, охватившим районы Дружковской и Лиманской общин. Также он сказал о принудительной эвакуации жителей двух населенных пунктов вблизи Красноармейска (Покровск).
Вооруженные силы России 22 июля взяли под контроль Новоторецкое, находящееся на территории Донецкой народной республики.
Село расположено в 15 км к северо-востоку от Красноармейска. Бои за этот город продолжаются с августа 2024 г.
В период с 12 по 18 июля российским войскам удалось установить контроль над 10 населенными пунктами.