Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР
Российские военные установили контроль в населенном пункте Новоторецкое, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».
Село расположено в 15 км к северо-востоку от Покровска (Красноармейска). Бои за этот город продолжаются с августа 2024 г.
20 июля Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль еще одно село на территории ДНР – Белая Гора. Тогда действия осуществили подразделения «Южной» группировки войск. 17 июля группировка «Север» взяла Дегтярное Харьковской области, «Днепр» – Каменское Запорожской области, «Центр» – населенный пункт Попов Яр в ДНР. 16 июля наступательные действия группировки «Восток» привели к установлению контроля в Новохатском и Воскресенки на территории ДНР 15 июля. Тогда же «Южная» группировка российских войск взяла под контроль Петровку. Еще ранее ВС РФ вошли в Николаевку, Маяк в ДНР, а также в Карла Маркса и Малиновку в Запорожской области.
Всего за неделю с 12 по 18 июля армия России взяла под контроль 10 населенных пунктов, а также нанесла пять ударов высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым целям, включая центры мобилизации и пункты временной дислокации украинских сил.