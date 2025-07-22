Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР

20 июля Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль еще одно село на территории ДНР – Белая Гора. Тогда действия осуществили подразделения «Южной» группировки войск. 17 июля группировка «Север» взяла Дегтярное Харьковской области, «Днепр» – Каменское Запорожской области, «Центр» – населенный пункт Попов Яр в ДНР. 16 июля наступательные действия группировки «Восток» привели к установлению контроля в Новохатском и Воскресенки на территории ДНР 15 июля. Тогда же «Южная» группировка российских войск взяла под контроль Петровку. Еще ранее ВС РФ вошли в Николаевку, Маяк в ДНР, а также в Карла Маркса и Малиновку в Запорожской области.