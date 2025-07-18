ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВПК Украины за неделю
Российские войска за семь дней нанесли пять ударов высокоточным оружием и БПЛА по ключевым целям, включая центры мобилизации и пункты временной дислокации украинских сил, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), инфраструктура военных аэродромов, производственные и складские мощности для сборки и хранения ударных дронов и морских беспилотников, а также центры комплектования украинской армии.
С 21:00 до 23:00 17 июля системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных аппарата самолетного типа над российскими регионами. В общей сложности с вечера 17 июля до 7:00 18 июля было перехвачено 73 украинских БПЛА.