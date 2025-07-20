Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Белая Гора в ДНР

17 июля группировка «Север» установила контроль в Дегтярном Харьковской области, «Днепр» – в Каменском Запорожской области, «Центр» – в населенном пункте Попов Яр в ДНР. 16 июля в результате наступательных действий группировки «Восток» было взято Новохатское в ДНР, как и Воскресенка 15 июля. Тогда же «Южная» группировка российских войск взяла под контроль Петровку. Еще ранее ВС РФ вошли в Николаевку, Маяк в ДНР, а также в Карла Маркса и Малиновку в Запорожской области.