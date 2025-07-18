ВС РФ взяли под контроль 10 населенных пунктов за неделю
За неделю с 12 по 18 июля 2025 г. российские военные взяли под контроль 10 населенных пунктов в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России. Они находятся в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР.
17 июля группировка «Север» установила контроль в Дегтярном Харьковской области, «Днепр» – в Каменском Запорожской области, «Центр» – в населенном пункте Попов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).
16 июля в результате наступательных действий группировки «Восток» было взято Новохатское в ДНР, как и Воскресенка 15 июля. Тогда же «Южная» группировка российских войск взяла под контроль Петровку. Еще ранее ВС РФ вошли в Николаевку, Маяк в ДНР, а также в Карла Маркса и Малиновку в Запорожской области.
За неделю российские войска нанесли пять ударов высокоточным оружием и БПЛА по ключевым целям, включая центры мобилизации и пункты временной дислокации украинских сил, сообщили также в Минобороны.