ВС РФ взяли под контроль 10 населенных пунктов за неделю

16 июля в результате наступательных действий группировки «Восток» было взято Новохатское в ДНР, как и Воскресенка 15 июля. Тогда же «Южная» группировка российских войск взяла под контроль Петровку. Еще ранее ВС РФ вошли в Николаевку, Маяк в ДНР, а также в Карла Маркса и Малиновку в Запорожской области.