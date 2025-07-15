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ВС РФ взяли под контроль Петровку и Воскресенку в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Петровка и Воскресенка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, взятие Петровки произошло в результате наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск. Контроль над вторым населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Восток».

В ночь на 15 июля системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 55 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 32 ликвидированных дрона пришлось на Белгородскую область. Еще 12 БПЛА нейтрализованы над Воронежской областью. Шесть воздушных целей российские военные сбили над акваторией Черного моря, три – в Липецкой области и по одной – в Ростовской и Курской областях.

14 июля Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Днем ранее Минобороны объявило об установлении контроля над населенными пунктами Николаевка и Карла Маркса в республике.

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