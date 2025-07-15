ВС РФ взяли под контроль Петровку и Воскресенку в ДНР

В ночь на 15 июля системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 55 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 32 ликвидированных дрона пришлось на Белгородскую область. Еще 12 БПЛА нейтрализованы над Воронежской областью. Шесть воздушных целей российские военные сбили над акваторией Черного моря, три – в Липецкой области и по одной – в Ростовской и Курской областях.