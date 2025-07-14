ВС РФ взяли под контроль Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожье

13 июля оборонное ведомство сообщало, что российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Николаевка и Карла Маркса в ДНР. 11 июля российская армия взяла Зеленую Долину в ДНР, а до этого, 9 июля, к ВС РФ перешло село Толстой в ДНР. 6 июля российское оборонное ведомство сообщало о взятии Поддубного.