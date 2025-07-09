ВС РФ взяли под контроль Толстой в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Толстой в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Населенный пункт был взят под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
6 июля оборонное ведомство сообщило, что к ВС РФ перешло Поддубное, а 4 июля – Предтечино. До этого ВС РФ взяли в ДНР село Разино.
8 июля The New York Times (NYT) писала, что российская армия близка к освобождению всей территории ДНР. Главной целью издание назвало контроль над Константиновкой – «южными воротами в цепь городов, образующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в Донбассе». По информации NYT, ВС РФ образовали «котел» вокруг вооруженных сил Украины (ВСУ), где отслеживается практически любое движение.