ВС РФ взяли под контроль Толстой в ДНР

8 июля The New York Times (NYT) писала, что российская армия близка к освобождению всей территории ДНР. Главной целью издание назвало контроль над Константиновкой – «южными воротами в цепь городов, образующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в Донбассе». По информации NYT, ВС РФ образовали «котел» вокруг вооруженных сил Украины (ВСУ), где отслеживается практически любое движение.