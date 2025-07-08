NYT: ВС РФ приблизились к освобождению всей территории ДНР
Вооруженные силы (ВС) России близки к освобождению всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Главной целью является контроль над Константиновкой, пишет The New York Times (NYT).
В материале Константиновка названа «южными воротами в цепь городов, образующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в Донбассе».
По данным издания, российские войска образовали «котел» вокруг вооруженных сил Украины (ВСУ), где практически любое движение отслеживается.
Минобороны регулярно отчитывается об установлении контроля над все новыми населенными пунктами в ДНР. В частности, 6 июля стало известно, что к ВС РФ перешло Поддубное, а 4 июля – Предтечино. До этого ВС РФ взяли в ДНР село Разино.