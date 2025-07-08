NYT: ВС РФ приблизились к освобождению всей территории ДНР

Минобороны регулярно отчитывается об установлении контроля над все новыми населенными пунктами в ДНР. В частности, 6 июля стало известно, что к ВС РФ перешло Поддубное, а 4 июля – Предтечино. До этого ВС РФ взяли в ДНР село Разино.