ВС России взяли под контроль Соболевку в Харьковской области и село в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Соболевка находится под контролем российских сил в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Запад», уточнили в оборонном ведомстве. Село в ДНР было взято силами подразделений группировки войск «Восток».
4 июля стало известно, что российская армия установила контроль над селом Предтечино в ДНР. До этого ВС РФ взяли населенные пункты Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.