Российские военные взяли под контроль Предтечино в ДНР

3 июля ВС РФ установили контроль над селами Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР. 29 июня в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Днем ранее войска России взяли село Червоная Зирка в ДНР. 27 июня ВС РФ взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области. 26 июня стало известно, что ВС России установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в ДНР.