ВС РФ взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что бои за этот населенный пункт вели подразделения группировки «Запад».
26 июня стало известно, что ВС России установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Освобождение Новосергеевки было проведено силами группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение вглубь обороны противника. Населенный пункт Шевченко был взят под контроль военнослужащими группировки «Восток» благодаря активным и решительным действиям.
22 июня ВС РФ взяли под контроль Петровское в Харьковской области и Перебудову в ДНР. А 21 июня российские войска освободили донецкий населенный пункт Запорожье.
25 июня представители НАТО отметили устойчивое продвижение российских войск на северо-востоке Украины, в частности в Сумской области. По мнению одного из высокопоставленных членов альянса, Россия стремится создать буферную зону безопасности на этом направлении. Кроме того, усилилось давление со стороны российских войск в Запорожской области. Представители НАТО прогнозировали, что летом Россия продолжит постепенно расширять территориальный контроль.