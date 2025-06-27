ВС РФ взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области

25 июня представители НАТО отметили устойчивое продвижение российских войск на северо-востоке Украины, в частности в Сумской области. По мнению одного из высокопоставленных членов альянса, Россия стремится создать буферную зону безопасности на этом направлении. Кроме того, усилилось давление со стороны российских войск в Запорожской области. Представители НАТО прогнозировали, что летом Россия продолжит постепенно расширять территориальный контроль.