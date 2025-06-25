В НАТО отметили продвижение российских сил в Сумской области
Представители НАТО обратили внимание на устойчивое продвижение российских войск на северо-востоке Украины, в частности в Сумской области, пишет Defense One. По оценке одного из высокопоставленных представителей альянса, на этом направлении российская сторона стремится создать буферную зону безопасности.
Кроме того, российские войска усиливают давление в Запорожской области. В целом представители НАТО прогнозируют, что летом Россия продолжит медленно наращивать территориальный контроль.
По оценке альянса, производственные мощности российской оборонной промышленности остаются высокими – в год производится около 3 млн артиллерийских снарядов и порядка 130 танков ежемесячно. По прогнозам НАТО, российская экономика сможет поддерживать финансирование спецоперации как минимум до 2027 г.
Дипломатические перспективы на саммите оцениваются сдержанно. Представитель НАТО выразил сомнение в возможности скорого мирного урегулирования, но отметил, что альянс продолжит внимательно отслеживать ситуацию.
Во время пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине. Это произошло в ответ на вопрос о возможном американском вкладе в дополнение к $5 млрд, которые союзники Вашингтона направляют Киеву.
В заявлении по итогам саммита альянса страны НАТО также сочли Россию долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.
The Telegraph со ссылкой на проект документа сообщала, что страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за президента США Дональда Трампа. В заявлениях предыдущих лет подчеркивалось, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.