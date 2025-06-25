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В НАТО отметили продвижение российских сил в Сумской области

Ведомости

Представители НАТО обратили внимание на устойчивое продвижение российских войск на северо-востоке Украины, в частности в Сумской области, пишет Defense One. По оценке одного из высокопоставленных представителей альянса, на этом направлении российская сторона стремится создать буферную зону безопасности.

Кроме того, российские войска усиливают давление в Запорожской области. В целом представители НАТО прогнозируют, что летом Россия продолжит медленно наращивать территориальный контроль.

По оценке альянса, производственные мощности российской оборонной промышленности остаются высокими – в год производится около 3 млн артиллерийских снарядов и порядка 130 танков ежемесячно. По прогнозам НАТО, российская экономика сможет поддерживать финансирование спецоперации как минимум до 2027 г.

Дипломатические перспективы на саммите оцениваются сдержанно. Представитель НАТО выразил сомнение в возможности скорого мирного урегулирования, но отметил, что альянс продолжит внимательно отслеживать ситуацию.

Во время пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине. Это произошло в ответ на вопрос о возможном американском вкладе в дополнение к $5 млрд, которые союзники Вашингтона направляют Киеву. 

В заявлении по итогам саммита альянса страны НАТО также сочли Россию долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.

The Telegraph со ссылкой на проект документа сообщала, что страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за президента США Дональда Трампа. В заявлениях предыдущих лет подчеркивалось, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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