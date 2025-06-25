В НАТО отметили продвижение российских сил в Сумской области

The Telegraph со ссылкой на проект документа сообщала, что страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за президента США Дональда Трампа. В заявлениях предыдущих лет подчеркивалось, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.