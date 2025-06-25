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Трамп не ответил на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине.

Во время пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО он заявил: «Что касается денег – посмотрим, что будет». Это произошло в ответ на вопрос о возможном американском вкладе в дополнение к $5 млрд, которые союзники Вашингтона направляют Киеву. Он добавил, что ракеты для систем ПВО Patriot США тоже нужны. Трансляцию вела The Washington Post.

До этого Трамп рассказал о содержании своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. По его словам, он не обсуждал прекращение огня с Зеленским, а просто хотел узнать, как у него дела.

По словам Трампа, у них с лидером Украины были трудные времена, однако на этой встрече Зеленский был любезен. Президент США отметил, что из беседы вынес впечатление: украинский лидер стремится завершить боевые действия на территории страны. По мнению президента США, сейчас для этого самое подходящее время.

Также американский президент сообщил, что намерен вскоре поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

«Посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», – добавил он.

Встреча Трампа и Зеленского длилась около 40 минут. После ее завершения украинский лидер написал в своем Telegram-канале, что они обсуждали пути завершения военного конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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