Трамп не ответил на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине

Во время пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО он заявил: «Что касается денег – посмотрим, что будет». Это произошло в ответ на вопрос о возможном американском вкладе в дополнение к $5 млрд, которые союзники Вашингтона направляют Киеву. Он добавил, что ракеты для систем ПВО Patriot США тоже нужны. Трансляцию вела The Washington Post.