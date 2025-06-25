Трамп не ответил на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине.
Во время пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО он заявил: «Что касается денег – посмотрим, что будет». Это произошло в ответ на вопрос о возможном американском вкладе в дополнение к $5 млрд, которые союзники Вашингтона направляют Киеву. Он добавил, что ракеты для систем ПВО Patriot США тоже нужны. Трансляцию вела The Washington Post.
До этого Трамп рассказал о содержании своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. По его словам, он не обсуждал прекращение огня с Зеленским, а просто хотел узнать, как у него дела.
По словам Трампа, у них с лидером Украины были трудные времена, однако на этой встрече Зеленский был любезен. Президент США отметил, что из беседы вынес впечатление: украинский лидер стремится завершить боевые действия на территории страны. По мнению президента США, сейчас для этого самое подходящее время.
Также американский президент сообщил, что намерен вскоре поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.
«Посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», – добавил он.
Встреча Трампа и Зеленского длилась около 40 минут. После ее завершения украинский лидер написал в своем Telegram-канале, что они обсуждали пути завершения военного конфликта.