Зеленский заявил, что обсудил с Трампом пути завершения украинского конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО. Их встреча продлилась примерно сорок минут.
«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира», – написал он у себя в Telegram.
Детали глава Украины пообещал раскрыть позже.
До этого Трамп подтвердил, что встреча с Зеленским состоится, отметив, что обсудит с украинским президентом «трудности», с которыми тот столкнулся, а также конфликт между Украиной и Россией. Перед вылетом на саммит американский лидер заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече, Трамп также добавил, что мог бы поинтересоваться у Зеленского, как у него дела.
Предыдущая личная встреча лидеров двух стран состоялась в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане, куда они прибыли для участия в церемонии похорон папы Франциска. Это была их первая встреча после конфликта в феврале, когда Трамп принимал Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.