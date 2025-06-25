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Зеленский заявил, что обсудил с Трампом пути завершения украинского конфликта

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО. Их встреча продлилась примерно сорок минут.

«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира», – написал он у себя в Telegram.

Детали глава Украины пообещал раскрыть позже.

До этого Трамп подтвердил, что встреча с Зеленским состоится, отметив, что обсудит с украинским президентом «трудности», с которыми тот столкнулся, а также конфликт между Украиной и Россией. Перед вылетом на саммит американский лидер заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече, Трамп также добавил, что мог бы поинтересоваться у Зеленского, как у него дела.

Предыдущая личная встреча лидеров двух стран состоялась в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане, куда они прибыли для участия в церемонии похорон папы Франциска. Это была их первая встреча после конфликта в феврале, когда Трамп принимал Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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