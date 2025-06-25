Трамп подтвердил встречу с Зеленским на саммите НАТО

25 июня перед вылетом на саммит Трамп сказал, что Зеленский находится в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Он ответил на вопрос журналистов о встрече с ним так: «Да, возможно». Американский лидер добавил, что мог бы спросить у Зеленского, как его дела.