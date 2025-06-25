Трамп подтвердил встречу с Зеленским на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем альянса Марком Рютте на полях мероприятия. Трансляцию проводил телеканал Fox News.
По словам американского лидера, главы государств обсудят «трудности», которые испытывает Зеленский, а также российско-украинский конфликт.
Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что в планах Трампа встреча с Зеленским на саммите НАТО. По словам собеседника издания, президент США на борту самолета по пути в Гаагу заявил, что такой разговор, «вероятно», произойдет.
25 июня перед вылетом на саммит Трамп сказал, что Зеленский находится в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Он ответил на вопрос журналистов о встрече с ним так: «Да, возможно». Американский лидер добавил, что мог бы спросить у Зеленского, как его дела.
Предыдущая личная встреча президентов – первая после конфликта в феврале в Овальном кабинете – произошла в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане, тогда они приехали на похороны папы Франциска.