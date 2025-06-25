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Трамп подтвердил встречу с Зеленским на саммите НАТО

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем альянса Марком Рютте на полях мероприятия. Трансляцию проводил телеканал Fox News.

По словам американского лидера, главы государств обсудят «трудности», которые испытывает Зеленский, а также российско-украинский конфликт.

Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что в планах Трампа встреча с Зеленским на саммите НАТО. По словам собеседника издания, президент США на борту самолета по пути в Гаагу заявил, что такой разговор, «вероятно», произойдет.

25 июня перед вылетом на саммит Трамп сказал, что Зеленский находится в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Он ответил на вопрос журналистов о встрече с ним так: «Да, возможно». Американский лидер добавил, что мог бы спросить у Зеленского, как его дела.

Предыдущая личная встреча президентов – первая после конфликта в феврале в Овальном кабинете – произошла в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане, тогда они приехали на похороны папы Франциска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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