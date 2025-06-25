Politico: Трамп готов встретиться с Зеленским во время саммита НАТО

Как отметило издание, встреча глав государств состоится на фоне снижения внимания к конфликту на Украине в сравнении с напряженными отношениями Ирана и Израиля на Ближнем Востоке. В материале также указывается, что до начала саммита НАТО было неясно, приедет ли на него Зеленский, так как «визит не будет стоить его времени» при отсутствии гарантий разговора с Трампом.