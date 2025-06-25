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Politico: Трамп готов встретиться с Зеленским во время саммита НАТО

Ведомости

В планах президента США Дональда Трампа встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, Трамп на борту самолета по пути в Гаагу заявил, что такой разговор, «вероятно», произойдет.

Как отметило издание, встреча глав государств состоится на фоне снижения внимания к конфликту на Украине в сравнении с напряженными отношениями Ирана и Израиля на Ближнем Востоке. В материале также указывается, что до начала саммита НАТО было неясно, приедет ли на него Зеленский, так как «визит не будет стоить его времени» при отсутствии гарантий разговора с Трампом.

Предыдущая личная встреча президентов – первая после конфликта в феврале в Овальном кабинете – произошла в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане, тогда они приехали на похороны папы Франциска.

25 июня перед вылетом на саммит Трамп сказал, что Зеленский находится в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Он ответил на вопрос журналистов о встрече с ним так: «Да, возможно». Американский лидер добавил, что мог бы спросить у Зеленского, как его дела.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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