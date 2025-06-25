Politico: Трамп готов встретиться с Зеленским во время саммита НАТО
В планах президента США Дональда Трампа встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, Трамп на борту самолета по пути в Гаагу заявил, что такой разговор, «вероятно», произойдет.
Как отметило издание, встреча глав государств состоится на фоне снижения внимания к конфликту на Украине в сравнении с напряженными отношениями Ирана и Израиля на Ближнем Востоке. В материале также указывается, что до начала саммита НАТО было неясно, приедет ли на него Зеленский, так как «визит не будет стоить его времени» при отсутствии гарантий разговора с Трампом.
Предыдущая личная встреча президентов – первая после конфликта в феврале в Овальном кабинете – произошла в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане, тогда они приехали на похороны папы Франциска.
25 июня перед вылетом на саммит Трамп сказал, что Зеленский находится в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Он ответил на вопрос журналистов о встрече с ним так: «Да, возможно». Американский лидер добавил, что мог бы спросить у Зеленского, как его дела.