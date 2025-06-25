Трамп указал на тяжелое положение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп прессе перед вылетом на саммит НАТО в Гааге, передает Fox News.
«Да, возможно», – ответил Трамп на вопрос журналистов, встретится ли он с Зеленским на саммите.
Американский лидер добавил, что спросил бы украинского президента о том, как у него дела.
По данным издания Der Spiegel, европейские страны несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Нидерландах. Отмечается, что так делегации надеются повысить интерес Трампа к сделке по повышению расходов на оборону.
24 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии показали, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО.
Саммит НАТО в Гааге начался 24 июня. Лидеры стран НАТО обсуждают ряд важных вопросов, основными из которых являются финансовые обязательства членов блока.