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Spiegel: ЕС хочет скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО

Ведомости

Европейские страны на протяжении нескольких дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Нидерландах. Таким образом делегации хотят повысить интерес президента США Дональда Трампа к сделке по повышению расходов на оборону, сообщает Der Spiegel.

По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО уделяет Киеву все меньше времени, и предпринимает попытки напомнить о «своей проблеме».

«Глава украинского правительства хочет еще раз попытаться убедить президента США пойти на ужесточение санкций», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).

Der Spiegel считает, что после саммита НАТО в Гааге вопрос членства Украины в НАТО, вероятно, будет отложен на многие годы. Это связано с неготовностью постсоветской республики к членству и нежеланием Вашингтона обострять отношения с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО. При этом он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС) 26-27 июня в Брюсселе.

24 июня в Гааге начался саммит НАТО. Лидеры стран – членов альянса обсуждают ряд важных вопросов. Ключевой из них – финансовые обязательства членов военно-политического блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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