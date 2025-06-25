Spiegel: ЕС хочет скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО
Европейские страны на протяжении нескольких дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Нидерландах. Таким образом делегации хотят повысить интерес президента США Дональда Трампа к сделке по повышению расходов на оборону, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО уделяет Киеву все меньше времени, и предпринимает попытки напомнить о «своей проблеме».
«Глава украинского правительства хочет еще раз попытаться убедить президента США пойти на ужесточение санкций», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).
Der Spiegel считает, что после саммита НАТО в Гааге вопрос членства Украины в НАТО, вероятно, будет отложен на многие годы. Это связано с неготовностью постсоветской республики к членству и нежеланием Вашингтона обострять отношения с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО. При этом он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС) 26-27 июня в Брюсселе.
24 июня в Гааге начался саммит НАТО. Лидеры стран – членов альянса обсуждают ряд важных вопросов. Ключевой из них – финансовые обязательства членов военно-политического блока.