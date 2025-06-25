Spiegel: ЕС хочет скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО. При этом он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС) 26-27 июня в Брюсселе.