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Орбан: представители некоторых стран не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Ведомости

Представители США, Турции, Словакии и Венгрии ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда речь идет о НАТО. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась», – добавил он (цитата по ТАСС).

Тем не менее, он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС), который состоится 26-27 июня в Брюсселе. В то же время венгерский премьер-министр заявил, что выступает против приема Украины в ЕС и НАТО. По его словам, в этом заключается национальный интерес Венгрии. 

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные расходы на оборону до 5% от ВВП.

Politico писало, Зеленский примет участие в саммите, однако его не пригласили на закрытую встречу лидеров стран НАТО, которая состоится 25 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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