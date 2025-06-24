Орбан: представители некоторых стран не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Тем не менее, он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС), который состоится 26-27 июня в Брюсселе. В то же время венгерский премьер-министр заявил, что выступает против приема Украины в ЕС и НАТО. По его словам, в этом заключается национальный интерес Венгрии.