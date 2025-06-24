Орбан: представители некоторых стран не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО
Представители США, Турции, Словакии и Венгрии ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда речь идет о НАТО. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась», – добавил он (цитата по ТАСС).
Тем не менее, он отметил, что был бы рад видеть Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС), который состоится 26-27 июня в Брюсселе. В то же время венгерский премьер-министр заявил, что выступает против приема Украины в ЕС и НАТО. По его словам, в этом заключается национальный интерес Венгрии.
Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные расходы на оборону до 5% от ВВП.
Politico писало, Зеленский примет участие в саммите, однако его не пригласили на закрытую встречу лидеров стран НАТО, которая состоится 25 июня.