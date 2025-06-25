Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Зеленского поставили подальше от Трампа на совместном фото с саммита НАТО

Ведомости

Президента Украины Владимира Зеленского поставили подальше от главы США Дональда Трампа на совместном фото с саммита НАТО. Об этом сообщает CSPAN.

На видео, опубликованном телеканалом, можно увидеть, что американский лидер стоит слева от центра фотографии в первом ряду рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то же время Зеленский находится по правую сторону во втором ряду около главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Саммит НАТО проходит 24 и 25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные расходы на оборону до 5% от ВВП.

Politico писало, что Зеленский примет участие в саммите, однако его не пригласили на закрытую встречу лидеров стран НАТО, которая состоится 25 июня.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что представители  США, Турции, Словакии и Венгрии ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО.

6 июня Reuters со ссылкой на источники писало, что организаторы саммита НАТО стремились ограничить обсуждение украинского конфликта. Кроме того, они размышляли, как спланировать присутствие Зеленского, чтобы не провоцировать Трампа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных