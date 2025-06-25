Зеленского поставили подальше от Трампа на совместном фото с саммита НАТО
Президента Украины Владимира Зеленского поставили подальше от главы США Дональда Трампа на совместном фото с саммита НАТО. Об этом сообщает CSPAN.
На видео, опубликованном телеканалом, можно увидеть, что американский лидер стоит слева от центра фотографии в первом ряду рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то же время Зеленский находится по правую сторону во втором ряду около главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Саммит НАТО проходит 24 и 25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные расходы на оборону до 5% от ВВП.
Politico писало, что Зеленский примет участие в саммите, однако его не пригласили на закрытую встречу лидеров стран НАТО, которая состоится 25 июня.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО.
6 июня Reuters со ссылкой на источники писало, что организаторы саммита НАТО стремились ограничить обсуждение украинского конфликта. Кроме того, они размышляли, как спланировать присутствие Зеленского, чтобы не провоцировать Трампа.