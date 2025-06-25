Зеленского поставили подальше от Трампа на совместном фото с саммита НАТО

На видео, опубликованном телеканалом, можно увидеть, что американский лидер стоит слева от центра фотографии в первом ряду рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то же время Зеленский находится по правую сторону во втором ряду около главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.