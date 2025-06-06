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На саммите НАТО хотят ограничить тему Украины, чтоб не провоцировать Трампа

Ведомости

Организаторы саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24 и 25 июня, стремятся ограничить обсуждение украинского конфликта. Кроме того, они размышляют, как спланировать присутствие президента Украины Владимира Зеленского, чтобы не провоцировать главу США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, но не на самом мероприятии. При этом, если украинский лидер не примет участие в той или иной форме, это будет «как минимум пиар-катастрофой», заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

2 июня Зеленский говорил, что Украину пригласили на саммит стран НАТО. Позже Трамп также сообщил, что примет участие во встрече альянса. Agence France-Presse сообщало, что в итоговой декларации саммита НАТО не будет пункта о членстве Украины в альянсе. Такое решение объяснили стремлением избежать разногласий.

28 февраля встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело не дошло, перепалка началась в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. В итоге он досрочно покинул место переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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