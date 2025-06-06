На саммите НАТО хотят ограничить тему Украины, чтоб не провоцировать Трампа
Организаторы саммита НАТО, который пройдет в Гааге 24 и 25 июня, стремятся ограничить обсуждение украинского конфликта. Кроме того, они размышляют, как спланировать присутствие президента Украины Владимира Зеленского, чтобы не провоцировать главу США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, но не на самом мероприятии. При этом, если украинский лидер не примет участие в той или иной форме, это будет «как минимум пиар-катастрофой», заявил высокопоставленный дипломат НАТО.
2 июня Зеленский говорил, что Украину пригласили на саммит стран НАТО. Позже Трамп также сообщил, что примет участие во встрече альянса. Agence France-Presse сообщало, что в итоговой декларации саммита НАТО не будет пункта о членстве Украины в альянсе. Такое решение объяснили стремлением избежать разногласий.
28 февраля встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело не дошло, перепалка началась в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. В итоге он досрочно покинул место переговоров.