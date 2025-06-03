Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите НАТО в Гааге, сообщила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
«Могу подтвердить, что он поедет на саммит НАТО», – сказала Левитт журналистам.
Саммит пройдет с 24 по 25 июня.
26 мая стало известно, что страны НАТО на июньском саммите могут принять решение о повышении расходов на оборону до 5% ВВП. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности.
После вступления в должность Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.