Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге

26 мая стало известно, что страны НАТО на июньском саммите могут принять решение о повышении расходов на оборону до 5% ВВП. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности.