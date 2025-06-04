В итоговой декларации саммита НАТО не будет пункта о членстве Украины в альянсе

В итоговой декларации саммита НАТО, который пройдет в июне, не будет пункта о членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломата одной из стран организации. Такое решение объяснили стремлением избежать разногласий.