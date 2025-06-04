В итоговой декларации саммита НАТО не будет пункта о членстве Украины в альянсе
В итоговой декларации саммита НАТО, который пройдет в июне, не будет пункта о членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломата одной из стран организации. Такое решение объяснили стремлением избежать разногласий.
По информации агентства, страны – участницы НАТО не примут заявление о военной поддержке Киева, поскольку США отказались предоставлять стране новую помощь.
Саммит пройдет с 24 по 25 июня в Гааге.
26 мая стало известно, что страны НАТО на июньском саммите могут принять решение о повышении расходов на оборону до 5% ВВП. Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности.