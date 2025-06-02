Зеленский: Украину пригласили принять участие в саммите НАТО в июне
Украину пригласили на саммит стран НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Он рассказал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет беседу со своими коллегами насчет формата и предполагаемых результатов саммита в Гааге.
2 июня в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, на котором стороны обменялись проектами меморандумами по урегулированию конфликта. Киев в документе подчеркнул, что страна не обязана сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в Евросоюз и НАТО. Российская сторона же заявила, что Украины должна отказаться от вступления в военные союзы, включая НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что страны альянса затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, а также продолжают наращивать провокационные военные учения вблизи России. Кроме того, российская сторона фиксирует попытки западных стран милитаризировать Арктику. Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Он добавил, что американская сторона неоднократно давала понять, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается. Он также отметил, что той же позиции придерживаются еще несколько членов альянса.