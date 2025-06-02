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Зеленский: Украину пригласили принять участие в саммите НАТО в июне

Ведомости

Украину пригласили на саммит стран НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Он рассказал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет беседу со своими коллегами насчет формата и предполагаемых результатов саммита в Гааге.

2 июня в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, на котором стороны обменялись проектами меморандумами по урегулированию конфликта. Киев в документе подчеркнул, что страна не обязана сохранять нейтралитет и может стремиться к вступлению в Евросоюз и НАТО. Российская сторона же заявила, что Украины должна отказаться от вступления в военные союзы, включая НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что страны альянса затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, а также продолжают наращивать провокационные военные учения вблизи России. Кроме того, российская сторона фиксирует попытки западных стран милитаризировать Арктику. Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Он добавил, что американская сторона неоднократно давала понять, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается. Он также отметил, что той же позиции придерживаются еще несколько членов альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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