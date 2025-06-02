Зеленский: Украину пригласили принять участие в саммите НАТО в июне

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что страны альянса затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, а также продолжают наращивать провокационные военные учения вблизи России. Кроме того, российская сторона фиксирует попытки западных стран милитаризировать Арктику. Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Он добавил, что американская сторона неоднократно давала понять, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается. Он также отметил, что той же позиции придерживаются еще несколько членов альянса.