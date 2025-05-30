Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток

28 мая Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин выдвинул несколько условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования России включают письменные гарантии от западных стран о нерасширении НАТО на восток и частичную отмену антироссийских санкций. Российская сторона также настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины и исключении ее и других постсоветских государств из числа перспективных членов Североатлантического альянса.