Лавров: Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Евразии.
«Наши западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, которую мы с ними, в общем-то, выстраивали, исходя из лучших побуждений, начиная с конца 60-х гг. прошлого века», – указал Лавров.
По его словам, страны затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, а также продолжают наращивать провокационные военные учения вблизи России. Кроме того, российская сторона фиксирует попытки западных стран милитаризировать Арктику.
28 мая Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин выдвинул несколько условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования России включают письменные гарантии от западных стран о нерасширении НАТО на восток и частичную отмену антироссийских санкций. Российская сторона также настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины и исключении ее и других постсоветских государств из числа перспективных членов Североатлантического альянса.