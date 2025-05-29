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Лавров: Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития

Ведомости

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на открытии пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Евразии.

«Наши западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, которую мы с ними, в общем-то, выстраивали, исходя из лучших побуждений, начиная с конца 60-х гг. прошлого века», – указал Лавров.

По его словам, страны затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, а также продолжают наращивать провокационные военные учения вблизи России. Кроме того, российская сторона фиксирует попытки западных стран милитаризировать Арктику.

28 мая Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин выдвинул несколько условий для прекращения боевых действий на Украине. Ключевые требования России включают письменные гарантии от западных стран о нерасширении НАТО на восток и частичную отмену антироссийских санкций. Российская сторона также настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины и исключении ее и других постсоветских государств из числа перспективных членов Североатлантического альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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