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Reuters: Путин требует от Запада письменных гарантий о нерасширении НАТО

Ведомости

Президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, близких к переговорам. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток и частичную отмену санкций, введенных против России.

Среди прочего Россия настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств, таких как Грузия и Молдова, из числа перспективных членов НАТО, а также на решении вопросов замороженных российских активов и защите прав русскоязычных граждан Украины.

По информации источников, Путин дал согласие на разработку меморандума с Украиной, в котором должны быть зафиксированы параметры возможного мирного соглашения, включая сроки прекращения огня. Этот шаг последовал после двухчасового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, отмечает Reuters.

Российские собеседники агентства подчеркивают, что Кремль готов к переговорам, но только на условиях, которые устраняют, по его мнению, первопричины конфликта. В противном случае, заявил один из источников, Москва будет добиваться военных успехов.

Официальные представители Кремля и администрации президента Украины, а также НАТО не прокомментировали информацию Reuters на момент публикации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал удовлетворение требований России о безъядерном и нейтральном статусе Украины одним из условий для урегулирования конфликта. Также он заявил, что о новом раунде российско-украинских переговоров будет объявлено в самое ближайшее время.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу содержательной, откровенной и полезной. Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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