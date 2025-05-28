Reuters: Путин требует от Запада письменных гарантий о нерасширении НАТО
Президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для прекращения боевых действий на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, близких к переговорам. Ключевые требования Москвы включают письменные гарантии от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток и частичную отмену санкций, введенных против России.
Среди прочего Россия настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины, исключении ее и других постсоветских государств, таких как Грузия и Молдова, из числа перспективных членов НАТО, а также на решении вопросов замороженных российских активов и защите прав русскоязычных граждан Украины.
По информации источников, Путин дал согласие на разработку меморандума с Украиной, в котором должны быть зафиксированы параметры возможного мирного соглашения, включая сроки прекращения огня. Этот шаг последовал после двухчасового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, отмечает Reuters.
Российские собеседники агентства подчеркивают, что Кремль готов к переговорам, но только на условиях, которые устраняют, по его мнению, первопричины конфликта. В противном случае, заявил один из источников, Москва будет добиваться военных успехов.
Официальные представители Кремля и администрации президента Украины, а также НАТО не прокомментировали информацию Reuters на момент публикации.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу содержательной, откровенной и полезной. Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.