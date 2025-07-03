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ВС РФ взяли под контроль Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селами Меловое в Харьковской области и Разино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что второй населенный пункт удалось взять под контроль в ходе активных действий подразделения группировки войск «Центр».

29 июня ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Днем ранее российские войска взяли село Червоная Зирка в ДНР, сообщали в Минобороны. 27 июня ВС РФ взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области. 26 июня стало известно, что ВС России установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в ДНР. Освобождение Новосергеевки было проведено силами группировки войск «Центр». Населенный пункт Шевченко был взят под контроль военнослужащими группировки «Восток».

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