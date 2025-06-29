Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Новоукраинка в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Центр».
28 июня российские войска взяли село Червоная Зирка в ДНР, сообщали в Минобороны. Населенный пункт перешел под контроль благодаря подразделениям группировки войск «Восток».
27 июня ВС РФ взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области. Бои вели подразделения группировки «Запад».
26 июня стало известно, что ВС России установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в ДНР. Освобождение Новосергеевки было проведено силами группировки войск «Центр». Населенный пункт Шевченко был взят под контроль военнослужащими группировки «Восток».