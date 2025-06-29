Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Новоукраинка в ДНР

26 июня стало известно, что ВС России установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в ДНР. Освобождение Новосергеевки было проведено силами группировки войск «Центр». Населенный пункт Шевченко был взят под контроль военнослужащими группировки «Восток».