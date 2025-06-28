ВС России взяли под контроль село Червоная Зирка в ДНР
Российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Село перешло под контроль российских сил в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Восток», говорится в сообщении оборонного ведомства.
26 июня стало известно, что ВС России установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в ДНР. Освобождение Новосергеевки было проведено силами группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение вглубь обороны противника. Населенный пункт Шевченко был взят под контроль военнослужащими группировки «Восток» благодаря активным и решительным действиям. Le Figaro писала, что рядом с поселком Шевченко расположено одно из самых перспективных литиевых месторождений Украины.