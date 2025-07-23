Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава украинской делегации Умеров прибыл на место переговоров с РФ

Ведомости

Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где в 19:00 мск должен начаться третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Умеров прибыл на отдельной машине примерно за полчаса до предполагаемого времени начала переговоров, после чего поднялся во дворец.

23 июля пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что в этот же день запланирован третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись на прошлом раунде переговоров, и продолжение процесса обменов.

Мединский знаком с планами предложить встречу Путина и Зеленского

Политика / Международные отношения

Российская делегация уже находится в Стамбуле. В ее состав вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украинские переговорщики тоже прибыли в Турцию. В Анкаре они встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Делегацию Украины возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также включены 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных