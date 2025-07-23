Глава украинской делегации Умеров прибыл на место переговоров с РФ
Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где в 19:00 мск должен начаться третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Умеров прибыл на отдельной машине примерно за полчаса до предполагаемого времени начала переговоров, после чего поднялся во дворец.
23 июля пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что в этот же день запланирован третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись на прошлом раунде переговоров, и продолжение процесса обменов.
Российская делегация уже находится в Стамбуле. В ее состав вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинские переговорщики тоже прибыли в Турцию. В Анкаре они встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Делегацию Украины возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также включены 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.