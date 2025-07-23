Мединский знаком с планами предложить встречу Путина и Зеленского

23 июля пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что в этот же день запланирован третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись на прошлом раунде переговоров, и продолжение процесса обменов. Ожидается, что переговоры состоятся во дворце Чираган в Стамбуле в 19:00 мск.