Мединский знаком с планами предложить встречу Путина и Зеленского
Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский слышал о намерении украинских переговорщиков добиваться на переговорах в Стамбуле встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он заявил журналистам.
«Слышал, что они про это говорят», – ответил Мединский на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
23 июля пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что в этот же день запланирован третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись на прошлом раунде переговоров, и продолжение процесса обменов. Ожидается, что переговоры состоятся во дворце Чираган в Стамбуле в 19:00 мск.
Российская делегация уже находится в Стамбуле. В ее состав вошли Мединский, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинские переговорщики тоже прибыли в Турцию. В Анкаре они встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Делегацию Украины возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также включены 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.