Украина на переговорах планирует договориться о встрече Путина и Зеленского

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Турцию для участия в переговорах с Россией. По его словам, представители Украины сначала проведут встречи в Анкаре. С кем именно, Гончаренко не рассказал. После этого переговорщики отправятся в Стамбул.