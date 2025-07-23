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Украина на переговорах планирует договориться о встрече Путина и Зеленского

Ведомости

Украинская сторона видит своей основной задачей на переговорах с РФ в Стамбуле договориться о встрече глав стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает интернет-газета «Страна» со ссылкой на источник в делегации.

23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул, где вечером в этот же день запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Он уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров, и продолжение процесса взаимных обменов.

В ходе брифинга Песков также говорил, что о возможных результатах третьего раунда российско-украинских переговоров еще рано говорить. По его оценкам, грядущая встреча обещает быть непростой. В том числе – из-за разницы в меморандумах о прекращении огня.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Турцию для участия в переговорах с Россией. По его словам, представители Украины сначала проведут встречи в Анкаре. С кем именно, Гончаренко не рассказал. После этого переговорщики отправятся в Стамбул.

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